Rapallo: ceneri animali, sì alla tumulazione nella tomba del padrone

Una mozione di sentimenti (Pd) ampiamente annunciata proponeva al sindaco e alla giunta di farsi promotori perchè la legge Zan (contro l’omofobia) venga discussa in Senato. Oltre il proponente Mauro Mele sono interventi Isabella De Benedetti che ha assicurato il secondo voto favorevole; il sindaco Carlo Bagnaco e il consigliere Eugenio Brasey, pur dichiarandosi favorevoli ai contenuti della legge, hanno detto di non poter interferire e fare pressioni con il Senato; e la maggioranza compatta ha votato contro la mozione.

Si è quindi passati a discutere l’ampliamento della scuola materna di Sant’Anna che può contare su un importo di 2.850.000 euro; vedrà quintuplicati gli spazi con nuove aule, palestra, spazio mensa; il vantaggio sarà l’unificazione dei due plessi e la disponibilità, per la Pascoli, degli spazi ora destinati alla Sant’Anna. Sono intervenuti l’assessore Filippo Lasinio con dovizia di particolari e la consigliere Laura Mastrangelo che segue le politiche scolastiche; entrambi hanno ringraziato i tecnici per l’indispensabile apporto. Sull’argomento sono intervenuti Mauro Mele, Alessandra Ferrara, Isabella De Benedetti; Mentore Campoodonico che ha giudicato migliore rispetto a Rapallo il sistema di riscossione in hause dei posteggi a Chiavari. Il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato a maggioranza con l’astensione di Mele e De Benedetti.

Significativo e chiarissimo come sempre , un intervento di Filippo Lasinio sulle difficoltà ad eseguire lavori non solo per i tempi e la burocrazia; non solo per le finanze; ma anche perché gli uffici, pur impegnandosi al massimo, non riescono a mettere a punto nuovi progetti avendo già da seguire nel 2021 opere per 21.000.000. L’assessore Antonella Aonzo ha quindi spiegato una variazione di bilancio; argomento in cui è intervenuto anche l’assessore Franco Parodi; Isabella de Benedetti ha auspicato telecamere che sorveglino le spiagge. Pratica approvata a maggioranza con i voti contrari dell’opposizione.

Infine un’interpellanza di Isabella de Benedetti affinché, in base ad una legge regionale, si modifichi il regolamento consentendo la tumulazione delle ceneri dell’animale di compagnia nella tomba del padrone (o eredi) che ne abbia fatto richiesta. Il consigliere Daniele Trucco ha aderito anche a nome dei colleghi alla richiesta; ha anzi detto che il consigliere Maurizio Malerba sta già studiando le modifiche al regolamento e a un tariffario.

Andrebbe ricordato ai membri del consiglio e giunta, che la mascherina deve coprire stabilmente naso e bocca; al contrario si offre un pessimo esempio al pubblico.