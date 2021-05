Rapallo: “Amianto in spiaggia a San Michele? Parliamone”

Dal Circolo PD Rapallo / Movimento 5 Stelle Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Amianto sulla Spiaggia a San Michele? Parliamone

Come riportato dai giornali, mercoledì 5 maggio 2021 Forze dell’Ordine e tecnici hanno prelevato del materiale sulla suggestiva spiaggia di Trelo a San Michele di Pagana, con la concreta ipotesi che possa trattarsi di amianto. Il Sindaco della citta di Rapallo, ha provveduto ad interdirne l’uso ed ha avviato le operazioni di bonifica.

Come Partito Democratico e Movimento 5 Stelle auspichiamo siano rapide e accurate.

Ovviamente siamo sbigottiti e preoccupati per la situazione, occorre accertare come il materiale abbia potuto raggiungere la spiaggia.

Verranno fatte delle ricerche più approfondite per eventuali smentite oppure interventi seri di bonifica?

Inoltre riteniamo che questa potrebbe essere l’occasione buona per aprire anche un dibattito ed intervenire più approfonditamente su questo tema; come opposizioni, pensiamo che le spiagge della Liguria sono fondamentali per i nostri operatori del turismo che tanto hanno dovuto soffrire per la pandemia e quelle di San Michele, per il loro particolare pregio, sono uno dei punti di forza del nostro Golfo del Tigullio.

Auspichiamo quindi che le sorti della spiaggia di Trelo non siano uguali a quelle della spiaggia del Castello.

Ringraziamo tutti coloro che hanno individuato il materiale, che lavorano ad individuarne la provenienza e che stanno agendo per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Resteremo comunque vigili e attenti alla situazione nel pieno interesse della cittadinanza e delle attività di San Michele, perché il futuro della nostra città rimane una nostra priorità.