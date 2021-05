Pallanuoto/ Finale scudetto, si sfidano Pro Recco e Brescia

Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo

Undici anni dopo l’ultima finale Scudetto – era il 5 giugno 2010 – la “Antonio Ferro” di Recco ritorna ad ospitare le partite che mettono in palio il Tricolore. Di fronte, per la nona volta consecutiva, ci saranno ancora Pro Recco e Brescia. Il club presieduto da Maurizio Felugo detiene l’ultimo titolo assegnato nel 2019, il numero 33, il quattordicesimo consecutivo. Si gioca al meglio delle cinque partite, con gara 1 e 2 in programma domani e giovedì alle 16:30 (diretta Rai Sport).



“Sarà bellissimo giocare le finali a Punta Sant’Anna, una vasca storica nella quale la Pro Recco ha vinto tanti trofei e in cui si sono disputate sfide memorabili: faremo di tutto per onorare la storia della società e continuare a vincere – carica il capitano, Aleksandar Ivovic -. L’unico rammarico sarà non avere i tifosi al nostro fianco, in tribuna. Il ritorno ai playoff mi piace, peccato non averlo anticipato di qualche anno: sarebbe stato importante per tutti gli amanti della pallanuoto assistere a tante sfide tra Pro Recco e Brescia in pochi giorni. Credo che a partire da domani vedremo tante gare diverse, ci sarà quella che magari finirà ai rigori, quella che si concluderà con l’ampia vittoria di una squadra. Abbiamo grande rispetto per il Brescia, sappiamo che a Palermo, nella finale di Coppa Italia, non ha espresso il suo massimo potenziale e giocherà alla morte per provare a sorprenderci”.

Il programma delle partite (diretta Rai Sport):

19 maggio Pro Recco – Brescia, gara 1, ore 16:30; Arbitri: Peris e Colombo.

20 maggio Pro Recco – Brescia, gara 2, ore 16:30; Arbitri: Severo e Petronilli.

25 maggio Brescia – Pro Recco, gara 3, ore 18:30;

26 maggio Brescia – Pro Recco, eventuale gara 4, ore 18:30;

29 maggio – campo neutro – eventuale gara 5, ore 18:30.