Nuoto/ Sestri: domenica la Krono Sant’Anna

Dallo Yacht Club Sestri Levante, settore Nuoto Acque Libere, riceviamo e pubblichiamo

Domenica 23 maggio nella Baia delle Favole di Sestri Levante si svolgerà la gara di nuoto in acque libere Krono Sant’Anna, che vedrà impegnati nuotatoti agonisti su due gare, il Miglio Marino e il Mezzo Miglio su un percorso che si snoda su tutta la lunghezza della baia; la manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Sestri Levante, è altresì la prima di una serie di gare in acque libere in programma, ed apre la porta finalmente alla possibilità di svolgere gare in mare dopo un anno di chiusure.

L’appuntamento per la partenza dei 100 concorrenti iscritti alla Krono è previsto per le ore 11 nella zona di spiaggia adiacente alla strada per il Porto: al termine verrà rilasciato dai giudici un attestato per la conferma del tempo impiegato, ma per le misure anti Covid in atto non verranno svolte le premiazioni di rito e non saranno esposte al pubblico le classifiche, ma solo pubblicate sul web.

Regolamento Krono 2021