Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, i migranti distribuiti nelle regioni italiane tra giovedì e venerdì saranno 559. In Liguria sono previste 44 persone, in arrivo venerdì. Giovedì toccherà a Campania, Abruzzo, Veneto e Lazio con 40 persone a testa, Umbria con 49, Marche con 50, Piemonte e Lombardia con 60, Puglia con 25. Venerdì, oltre alla Liguria, sono previsti arrivi anche in Emilia-Romagna, con 60 persone, Basilicata con 43, Sicilia con otto.