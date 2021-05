Miele: conferenza sul progetto ‘Bee Hotel Genova’

Da Laura Capini, Club Internazionale Soroptimist riceviamo e pubblichiamo



In occasione del Centenario della fondazione del Club Internazionale Soroptimist e della Giornata Mondiale delle Api i club Genova e Genova due, in collaborazione con Alpa Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici, organizzano una conferenza online con la partecipazione delle rappresentanti degli enti organizzatori, del Comune di Genova, di Elisa Monterastelli, biologa e autrice del libro “Le altre api”, di Davide Dagnino, botanico in forza al Distav (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova) e presidente della sezione Ligure della Società Botanica Italiana nonché apicoltore e di Giulia Molinari apicoltrice professionale e tecnica apistica della sezione savonese di Alpa Miele.

Durante la conferenza verrà presentato il progetto Bee Hotel Genova per l’inserimento nei parchi urbani di siti di nidificazione degli apoidei selvatici.

La conferenza sarà trasmessa in streaming sul canale youtube e sulla pagina facebook di ALPA Miele.

(https://www.youtube.com/c/ALPAMieleLiguria – https://www.facebook.com/ALPAMiele/)