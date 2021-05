Lettere/ “Recco, serate gastronomiche per cinghiali”

Sembrava che i cinghiali fossero scomparsi, ma non è così e le loro scorribande sono ormai abituali, si spingono. come accaduto due notti fa, fino in via San Francesco. Pubblichiamo una delle lettere di protesta.

Recco è rinomata per la sua gastronomia e tutti accorrono. Allego queste fotografie perché gli abitanti del quartiere di Piazzale Europa sono esasperati dalle visite serali di una coppia di cinghiali che banchettano a sazietà.

Da circa dieci giorni il Comune ha individuato dietro il muro del ristorante Vitturin un’unico luogo di raccolta differenziata (umido, secco, carta, vetro e plastica) e sono cominciate le “serate gastronomiche per ungolati”

Noi residenti dobbiamo stare attenti ad orari, sacchetti neri, verdi e gialli ed anche alle multe.

I cinghiali nei bidoni trovano cibo a volontà ma non sono l’ideale per la differenziata.

Così non si può, in altri Comuni i cassonetti sono interrati oppure con aperture a scheda.

Occorrono soluzioni prima di avere danni peggiori che la spazzatura a terra.