Lettere/ “Recco: i cinghiali e i dissuasori” in piazzale Europa (2)

Da Gabriele Quitadamo riceviamo e pubblichiamo

Prevenire è meglio che curare anche a Recco?

Che fine hanno fatto i recenti dissuasori antiribaltamento nella zona di piazzale Europa?

Sono rimasti installati nella vecchia “isola” ed abbandonati a loro stessi.

Ci hanno fatto addirittura vedere la sostituzione dei vecchi (???) bidoni con nuovissimi forniti dal nuovo gestore Amiu. Era davvero necessario?

Peccato che si è perso il “bagaglio culturale” rispetto al predecessore (Ideal-Service).

Che sia una strategia per pagare quotidianamente un’ora di straordinario, all’operatore richiamato all’alba, per riportare il consueto igiene e decoro urbano?

Quello che è certo che il sopra citato operatore potrebbe essere impiegato per curare zone trascurate, invece di “curare ogni giorno le ferite”.

Attendiamo immediate spiegazioni dal vice sindaco e preposta figura all’ambiente, avvocato Fanin.

Nel frattempo ci godiamo le foto da diverse prospettive.