Lettere/ “Rapallo deve avere un pronto soccorso 24 ore”

Da Angelo Azzinari riceviamo e pubblichiamo (Dipende dalla Regione che dubitiamo dia una risposta. Precisiamo che Chiavari non ha ospedale e che Lavcagna ospita il pronto soccorso 24 ore perché a tutti i reparti e servizi per soccorrere; Rapallo può aspirare ad avere un posto di primo intervento 24 ore)



Buon giorno, come cittadino di Rapallo (in pensione) continuo a sperare che nel “nostro Montallegro” venga completato un pronto soccorso 24 ore al giorno..Non so da chi o da cosa dipende: dal Ministero o dalla Regione?

Chiavari o Lavagna oltre ad essere scomodi, ci si mette anche il cronico disagio della viabilità!! Questi due ospedali secondo sono già di per sé saturi di carichi di lavoro.

C’è qualcosa di anomalo nel non considerare primaria questa esigenza..

Spero mi venga data cortese risposta allo scopo di capire ciò che non è per me comprensibile, ma soprattutto spero che i Cittadini di Rapallo si attivino e ne facciano un “obbiettivo primario”.