Genovesato: 2,5 tonnellate di cibo alle famiglie bisognose

Continua l’operazione solidarietà di Coldiretti in provincia di Genova: grazie al supporto della Croce Rossa oggi, da Masone fino a Gattorna, saranno distribuiti oltre 2.500 kg di cibo di qualità 100% Made in Italy alle famiglie bisognose.

Con formaggi, pasta, latte, legumi, passata di pomodoro, e molto altro, saranno numerosi i nuclei familiari genovesi in difficoltà economica a causa della pandemia che, potranno mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy, grazie all’operazione solidale promossa in tutta Italia da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese. La consegna, grazie alla rete della Croce Rossa e dei suoi comitati locali di Campo Ligure, Masone, Arenzano, Varese Ligure, Riva Ligure, Campo Morone, Valle Scrivia, Sori, Chiavari, Santa Margherita Ligure e Gattorna, permetterà per la prima volta di raggiungere ogni angolo del territorio.

“Questi prodotti – affermano il Presidente di Coldiretti Genova Luca Dalpian e il vice presidente Paolo Corsiglia – si sommano alle derrate alimentari che nei mesi scorsi hanno raggiunto le persone più bisognose della nostra provincia, attraverso la Spesa Sospesa portata avanti sui mercati di Campagna Amica e grazie al sostegno continuo dei nostri imprenditori. L’operazione solidarietà di Coldiretti prosegue in tutto il Paese: un segnale di speranza per tutti coloro che, in questi mesi, hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid, evidenziando, allo stesso tempo, le grandi eccellenze agroalimentari che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all’estero e che rappresentano un risorsa determinante da cui ripartire.Ora Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunga valore etico alla spesa quotidiana degli italiani. Vogliamo ringraziare la SGM di Genova, che in tutti questi mesi ci ha costantemente aiutato a stoccare e smistare la donazione di generi alimentari.”