Chiavari: Premio Aurelio Galleppini, i vincitori

Dall’associazione Mosaico riceviamo e pubblichiamo

Il Premio Biennale d’Arte “Aurelio Galleppini” è stato istituito nell’anno 1999 dall’Associazione “Mosaico” in collaborazione con l’allora Istituto Statale d’Arte (ora Liceo Artistico “Emanuele Luzzati”) per ricordare la figura di Aurelio Galleppini “Galep”, l’autore grafico del mitico Tex, artista vissuto a Chiavari per oltre 40 anni, amico e sostenitore del “Mosaico”, scomparso nell’anno 1994. L’Edizione 2021 del Premio si è avvalsa del Patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Chiavari, Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, del “Secolo XIX”, di Radio Aldebaran di Chiavari e di ChiavarInCosplay.

La Giuria era composta da Daniela Galleppini, Fusako Yusaki, Frederick Clarke, Andrea Corbetta, Ferruccio Giromini, Gian-franco Spaccini e Luiso Sturla.

La Cerimonia di Premiazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 8 maggio 2021 presso l’Aula Magna del Liceo Artistico “Emanuele Luzzati” di Chiavari. Ai vincitori sono stati assegnati riconoscimenti offerti da Regione Liguria, Comune di Chiavari, Associazione “Mosaico” e “Il Secolo XIX”.

I riconoscimenti offerti dal Liceo Artistico “Emanuele Luzzati” sono stati realizzati dagli allievi della Sezione Arti Figurative dell’Istituto medesimo.

Diamo qui di seguito l’elenco dei premiati nelle varie sezioni in cui è articolato il Premio.

Sezione Illustrazione e Grafica

1ª Classificata: Linda Ghiggeri – Chiavari (Genova)

2° Classificato: Stefano Scagni – Genova

3ª Classificata: Clara Lensi – Albenga (Savona)

Sezione Pittura

1ª Classificata: Barbara Ricchebuono – Carcare (Savona)

2° Classificato: Giuseppe Trielli – Rapallo (Genova)

3° Classificato: Giulio Tassara – Savona

Sezione Fotografia

1ª Classificata: Classe 1ª Media Istituto S. Marta – Chiavari (Ge)

2ª Classificata: Celeste Maritano – Albenga (Savona)

3ª Classificata: Barbara Queirolo – Leivi (Genova)