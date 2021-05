Chiavari: frana a Caperana Alta, strada chiusa al traffico

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Buon pomeriggio In allegato l’ordinanza dirigenziale n. 21 della Polizia Municipale in merito alla chiusura della strada di Caperana Alta. A seguito di una frana verificatasi sulla strada di Caperana Alta (ex strada interpoderale di Caperana case sparse), a circa 300 m dall’innesto con via Parma ( curva di San Lazzaro), a partire dalle ore 18 di oggi, 18 maggio 2021, fino a termine lavori di messa in sicurezza, è interdetta la circolazione pedonale e veicolare. I mezzi di soccorso, i residenti e coloro che devono recarsi sulla strada di Caperana Alta, nel tratto verso mare rispetto alla chiusura, possono accedere da salita San Michele o da via Ri Alto. Il Comando Polizia Municipale potrà disporre ulteriori modifiche alla viabilità e alla sosta a seguito delle necessità che potranno sorgere durante l’esecuzione dei lavori.