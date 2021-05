Chiavari: ex area Italgas, la variante chiesta da Silvia

Oggi la conferma che Italgas ha venduto l’area di via Trieste a Chiavari e la rassicurazione del sindaco Marco di Capua che non vi sorgeranno supermercati di alimentari (per umani), è forse la conferma che l’abbia acquistata Arcaplanet. Chiunque sia l’acquirente cosa realizzerà sull’area? Un solo punto vendita? O anche uffici e appartamenti? Probabilmente la soluzione era quella suggerita da Silvia Garibaldi quando la maggioranza aveva presentato un ordine del giorno per trasformare l’area di via Trieste in un paradiso terrestre. Lei aveva suggerito: non è meglio vincolare l’area con una variante al piano regolatore? L’amministrazione sarebbe ancora in tempo ad attuarla; basta che lo faccia prima che il privato presenti il progetto.