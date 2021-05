Incidente stradale alle 16.10 a Carasco sulla 225 al bivio che porta a San Martino. Un giovane in scooter è finito contro un bus Amt. Sul posto l’automedica del 118 con la pubblica assistenza di Carasco. Lo scooterista, per la dinamica dell’incidente, è stato inviato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Presenti polizia e carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità dello stesso.