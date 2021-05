Camogli: monastero di San Prospero, torna alla luce il rifugio antiaereo

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Il monastero di San Prospero di Camogli, sede dei monaci Benedettini Olivetani, riserva sempre qualche sorpresa. L’ultima è costituita dalla riapertura del rifugio antiaereo, scavato nella roccia viva nel marzo del 1944 e costato 14.000 lire (Da “125 anni di accoglienza e spiritualità a Camogli”).

Era il periodo in cui le forze anglo-americane bombardavano le zone occupate dai tedeschi per interrompere la rete stradale e ferroviaria o colpire i comandi nazisti; tra gli obiettivi il viadotto ferroviario di Recco. Il 28 aprile 1944 una bomba colpì la chiesa del monastero di San Prospero: entrò dal tetto e uscì miracolosamente dalla porta di ingresso finendo sul piazzale dove esplose il giorno successivo, ferendo in modo lieve un passante ed un frate. I lavori di riparazione della chiesa termineranno nel gennaio 1945.

Ora il rifugio potrà diventare una tappa in una auspicabile visita guidata al monastero, che custodisce molte interessanti sorprese.