Atletica Levante/ Fine settima stellare

Da Luciano Raggi, Atletica Levante, riceviamo e pubblichiamo

Fine settima stellare per l’Atletica Levante, in particolare per il gruppo trail, impegnato in due importanti competizioni.

La prima denominata Le Porte di Pietra si è svolta a Cantalupo Ligure in Val Borbera provincia di Alessandria ed era nella sua versione più lunga (73 km con 4490 metri di dislivello) anche valida quale Campionato Italiano di Ultra Trail, le altre due gare inserite nel palinsesto della manifestazione erano Le finestre di Pietra gara più corta della precedente ma che percorre

per un buon tratto lo stesso percorso; km 37 con 2290 metri di dislivello per finire con trail da 17 km denominato Il Castello di Pietra.

Tra i 1200 runners presenti nelle tre distanze, tra cui moltissimi stranieri, per colori dell’Atletica Levante erano presenti ben 14 atleti nelle due distanze maggiori: Davide Cavalletti, Enrico De Ferrari, Valentina Pippo, Filippo Cazzoli, Flavio Zappettini e Stefano Camarda nella 73km e Mirko Frabotta, Giuseppe Sforza, Gontarek Artur, Sanguineti Charlie, Davide Castelvecchio, Daniel Balbi e Brugarino Virginia nella 37 km.

Grande risultato per tutti i nostri atleti nonostante la grande partecipazione e l’altissimo livello dei partecipanti e le condizioni meteo veramente proibitive, soprattutto per la gran quantità di fango, oltre a freddo e vento, presente ovunque e che rendeva più lento ed insidioso il tracciato.

Nella gara regina Davide Cavalletti si classifica al 12° posto assoluto in 7:34:23, (decimo italiano e primo ligure), seguito da Enrico De Ferrari 23esimo (8:14:33) e da Valentina Pippo 66esimo posto e 10° donna assoluta, sesta tra le italiane, caparbia a recuperare dopo una caduta e a chiudere in 9:39:14. A seguire Filippo Cazzoli e Stefano Canarda.

Nelle Finestre di Pietra arrivo in gruppo per Giuseppe Sforza, Daniele Barreca, Artur Gontarek e Charlie Sanguineti tutti arrivato con un esiguo distacco gli uni dagli altri, chiudono per i levantini Daniel Balbi, e Brugarino Virginia.

Il giorno dopo si replica con il Cento Croci Trail a Tarsogno Provincia di Parma, anche qui diverse tipologie di gara dall’Ultra di 50 km con 2650mD+ alla 34 km con 2000mD+ per finire con la 23Km 1150mD+ e la 12 km, gare organizzate dall’ ASD Spirito Tarsogno.

Anche sulle pendici della Val di Taro le condizioni climatiche non erano delle più favorevoli, il fango la faceva da padrone rendendo difficoltosa la salita e gravosa la discesa dal Monte Zuccone. I nostri comunque non si sono fatti intimorire e hanno portato a casa due podi con Alfredo Cavallero terzo posto (2:07:15) e Sara Lagomarsino (2:17:15) nona assoluta e seconda tra le ragazze nella 17 chilometri.

Nelle altre distanze comunque grandissimi risultati primo fra tutti il sesto posto di Diego Garibaldi 6:20:24 nella 53Km con a seguire Charlie Sanguineti lo stacanovista del fuoristrada, essendo reduce dalla 37 km del giorno prima a Cantalupo Ligure, Luca Mariani, Fabio Muzio, Niki Gresteri, Federico Baroni, Laura Sanguineti, 32esina assoluta e quarta nella classifica

femminile e Gianluca Gianelli.

Nella 17 km oltre ai due podi buoni risultati anche per gli altri componenti del gruppo: Davide Zolezzi, Tomaso Delucchi, Gabriele Delbene, Giuseppe Mineo, Matteo Luscardo, Cosimo Agostino, Michela Pozzi, Giovanna Raffo.

Nella gara più corta da registrare la ventottesima posizione di Enrico Monteverde.