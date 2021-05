A-12: viadotto Ragone e barrriere fonoassorbenti

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana riguardante due problemi autostradali

Disservizi sulla rete autostradale ligure

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quando è stata avvisata della decisione del divieto di transito ai mezzi superiori alle 3.5 tonnellate sul viadotto Ragone della tratta A12 e se dagli incontri svolti nelle settimane precedenti con il concessionario del tratto, la problematica fosse già stata anticipata. Tosi ha rilevato che il divieto sta causando gravissime ripercussioni, alla viabilità delle città di Lavagna e Sestri Levante.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha dichiarato che la Regione non era stata avvertita di questa misura e ha rilevato la necessità di avere dal ministero competente un sistema di programmazione per gli interventi non strutturali in modo da ridurre i disagi per gli utenti della rete autostradale. L’assessore ha annunciato che oggi pomeriggio si svolgerà sul tema dei cantieri una riunione con Aspi e il ministero competente

Situazione dei pannelli fonoassorbenti autostradali

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quando verranno ripristinati i pannelli sulla rete autostradale e le azioni nei confronti del concessionario per i relativi disagi dei cantieri. Il consigliere ha sottolineato che fino ad oggi i pannelli rimossi non sono ancora stati sostituiti da nuove barriere e che il 30 marzo l’assessore Giampedrone dichiarò che il tema sarebbe stato al centro del tavolo tecnico previsto il giorno successivo.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha spiegato che «Aspi ha confermato l’avvio da giugno del progetto di sostituzione delle barriere avviando un “progetto pilota” nella tratta terminale della A7 fino al raccordo con la A12. I cantieri saranno attivati solo nelle ore notturne, salvo il viadotto Torbella, in direzione Genova, che verrà attivato h24 e 7 giorni su 7 nella seconda e terza settimana di agosto». Giampedrone ha annunciato: «II progetto pilota sarà replicato nella prossima programmazione di settembre per tutti i 30 chilometri di rete interessati dalla rimozione delle barriere».