Treni: “Più collegamenti per sopperire a code in autostrada”

Per sopperire al disastro delle rete autostradale, il nuovo orario estivo dei treni prevede nuovi significativi miglioramenti nei collegamenti tra Lombardia-Piemonte e Riviera di Levante? Sembra che in alcuni casi vi siano addirittura tagli. Per attirare turisti non è tanto necessario organizzare manifestazioni come alcuni fanno credere, quanto rendere facile l’arrivo ed offrire poi servizi e godibile il territorio.

In genere quando le Ferrovie rendono noti gli orari si assiste ad un coro di proteste. Possono i sindaci giocare d’anticipo e chiedere collegamenti celeri e frequenti?