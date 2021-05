Sestri: progetto ‘Plastic free’, un altro passo avanti

da Facebook Comune di Sestri Levante

Facciamo un altro passo verso una Sestri rispettosa dell’ambiente portando avanti le azioni previste dal progetto di politiche ambientali Plastic Free del nostro Comune, avviato nel 2019.

Al via da oggi la sostituzione dei distributori automatici all’interno delle sedi comunali, di cui piazza Matteotti è stata la prima ad essere interessata.

Al secondo piano, nell’area ristoro, sono stati installati infatti un nuovo distributore di acqua direttamente collegato alla rete idrica e un distributore di bevande calde che offre come opzione un rifornimento senza bicchiere. L’obiettivo è la riduzione della produzione del rifiuto plastico attraverso la sostituzione di bottigliette e tazzine in plastica con borracce e alternative riutilizzabili e personali.

Dopo piazza Matteotti, nelle prossime settimane la sostituzione verrà effettuata anche negli uffici amministrativi e nel comando della Polizia Municipale di piazza della Repubblica e, infine, il polo tecnico di via Salvi.