Sestri: furto di bici elettriche e altro, due denunce

A Sestri Levante, i Carabinieri della locale Stazione, al termine dei necessari accertamenti, dopo aver sottoposto a controllo due soggetti marocchini di 23 e 27 anni, li deferivano in stato di libertà per “possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli o oggetti atti allo scasso”. I due soggetti, fermati per un controllo, senza un giustificato motivo erano in possesso di tronchese, sequestrato. Stesso contesto, dopo aver visionato le telecamere della video sorveglianza cittadina, il 27 enne, veniva riconosciuto quale autore del furto di due biciclette elettriche del valore complessivo di oltre 3.000 euro e del furto su autovettura, dalla quale, asportava un telefono cellulare indumenti vari e derrate alimentari. Pertanto è stato altresì deferito in stato di libertà per “furto aggravato”.