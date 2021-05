Recco-Camogli: derby delle barriere architettoniche in stazione

Quanto all’eliminazione delle barriere architettoniche per accedere ai marciapiedi nelle stazioni ferroviarie, Recco e Camogli sono fanalini di coda.

Entrambe le stazioni godevano della possibilità di accedere al primo binario senza servirsi delle scale. Poi Camogli, per costruire i box privati interrati, ha perso questa possibilità (che dovrà essere ripristinata) e così Recco vince un ipotetico derby per uno a zero. Ma resta il fatto che le Ferrovie, come hanno fatto nel Tigullio, dovrebbero iniziare ad eliminare le barriere nel Golfo Paradiso iniziando da questi due Comuni, Recco per numero di abitanti e centro su cui converge la Valle del Tempo, Camogli qualche centro turistico.

In realtà le Ferrovie non sono né di destra né di sinistra e forse anche per questo richieste e manifestazioni per realizzare questi ascensori sono pressoché inesistenti.