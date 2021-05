RASSEGNA STAMPA. Balneazione, prezzi, app, regole

Oggi. lunedì 17 maggio, auguri a Pasquale. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: ciao (voce confidenziale di saluto, dal veneziano schiavo). Proverbi: “Né donna né tela a lume di candela “.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Balneazione: riaprono le spiagge; prezzi, app e regole, in un’inchiesta a due pagine di Silvia Pedemonte. Emergenza covid: “Nella Asl 4 sei nuovi contagi e tredici i ricoverati a Sestri Levante”. “Mostra di bonsai per ridare il sorriso agli ospiti della rsa”. Riaperture: “Più spazio in spiaggia, i balneari sperano”. “Ultima beffa per la Val d’Aveto, seggiovie dimenticate dal decreto”.

Lavagna: Dante e la speranza, due licei a confronto. Chiavari: sfida alla pandemia, il commercio sconfigge il virus. Chiavari: giovedì apre il bar Torre Fara. Chiavari in fiore più forte del meteo. Chiavari: Alpini, il piastrino di d’Eramo alla figlia.

Recco: catering, ore decisive; settore da sbloccare e stop all’abusivismo.