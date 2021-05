Rapallo: supporto psicologico, attivo uno sportello

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Per i Comuni di Rapallo e Zoagli è attivo il servizio “Comunità in progress” per chi ha bisogno di una voce amica, servizi di supporto psicologico, telefonate di compagnia, attività on line e in presenza, per anziani, persone con disabilità e coloro che se ne prendono cura.

Per usufruire del servizio potrete telefonare al 331 6861323 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Comunità in progress è realizzato grazie ai servizi sociali dei comuni di Rapallo e Zoagli, con il sostegno di Fondazione San Compagnia San Paolo, Fondazione Carige, Volontari del Soccorso S. Anna Rapallo Croce Bianca Rapallese, Consulta del Volontariato Rapallo, Aima.