Rapallo: “Il Senato discuta la legge contro l’omofobia”

Da Gialuca Cecconi, Segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo il testo della mozione presentata al presidente del Consiglio comunale



Osservato che oggi, 17 maggio 2021 è la “Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia” ricorrenza promossa dal Comitato Internazionale per la Giornata contro l’Omofobia e la Transfobia e riconosciuta ai massimi livelli dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite che si celebra ininterrottamente dal 2004 a oggi, il 17 maggio di ogni anno.

Rilevato che in questi giorni si sta discutendo in Parlamento il disegno di legge approvato alla Camera dei Deputati in data 4-11-2020, in attesa dell’esame e del voto in Senato. Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Allegato in appendice per permettere a tutti una immediata visione

Impegnano il sindaco e la giunta ad attivarsi presso il Governo ed il Parlamento italiano affinché, alla luce di quanto esposto,venga discussa in Senato la propostadi legge in oggetto già approvato alla Camera dei Deputati in data 4-11-2020.

Con osservanza Il Capogruppo del Partito Democratico Mauro Mele