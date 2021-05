Il sindaco di Genova e della Città metropolitana Marco Bucci deve restare a casa e immobile per settimane causa la frattura di sei costole a seguito di uno svenimento. Lavorerà da casa per il disbrigo di tutte le pratiche, ma ha dovuto annullare gli impegni in cui era richiesta la sua presenza fisica. Per quanto rigurda la Città metropolitana, sarà il vicesindaco e sindaco di Rapoallo Carlo Bagnasco a rappresentarlo che per tre settimane vede così aumentare gli impegni scritti in agenda.

Bagnasco e Bucci durante una seduta del Consiglio metropolitano