Portofino: posti auto garantiti ai residenti effettivi

L’amministrazione comunale di Portofino, pur nella ristrettezza degli spazi in piazza Libertà, “tutela la possibilità di sosta ai residenti, in attesa di assegnazione di posto auto, che effettivamente e costantemente vivono sul territorio comunale per i quali la sosta del veicolo diviene una necessità primaria”

Il Comune considera criteri principali per l’assegnazione del posto auto

1 il possesso della residenza anagrafica nel Comune di Portofino;

2 effettiva presenza continuativa presso il luogo di residenza.

Nell’albo pretorio sono pubblicati i nomi di chi ha ora ottenuto l’assegnazione di un posto provvisorio in piazza della Libertà.