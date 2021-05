Portofino: al via il concorso online delle ricette liguri

Dall’ufficio stampa di “Se Ghe Pensu” riceviamo e pubblichiamo

Prende il via oggi Se Ghe Pensu Challenge, il concorso per gli amanti della cucina tradizionale ligure che si svolge su Instagram, il social prediletto dagli appassionati di food. Dai cuochi alle prime armi agli chef esperti, tutti possono partecipare con la propria interpretazione o variazione di un piatto tipico ligure e provare a vincere il premio in palio, una crociera MSC nel Mediterraneo. Il concorso è ideato da Se Ghe Pensu – Street Food Around Portofino, realtà genovese che organizza esperienze e corsi dedicati alla tradizione gastronomica ligure.

Se Ghe Pensu Challenge si svolge dal 17 maggio al 30 giugno 2021 sul profilo Instagram @seghepensu.

Per partecipare basta realizzare la propria ricetta ligure preferita, scattare una foto al piatto preparato ed essere follower del profilo Instagram @seghepensu: qui si trovano tutte le indicazioni per inviare la propria foto, con le informazioni sul piatto e i dati personali richiesti per iscriversi al concorso. La partecipazione è gratuita.

Per tutta la durata del concorso Se Ghe Pensu pubblicherà sul proprio profilo Instagram tutte le foto ricevute, menzionando autrici e autori, che saranno a loro volta invitati a pubblicare sullo stesso social le proprie immagini con l’hashtag #seghepensu.

Tutte le foto inviate entro il 30 giugno parteciperanno all’estrazione del premio in palio: una crociera MSC Preziosa per 2 persone nel Mediterraneo, che partirà da Genova il 23 settembre 2021 alla volta di Barcellona, Marsiglia e Ajaccio, per una durata di 4 notti e 5 giorni. L’estrazione del premio avverrà entro il 10 luglio e il nome del vincitore o vincitrice sarà annunciato sul profilo Instagram @seghepensu.

Se Ghe Pensu – Street Food Around Portofino vuole offrire al turismo crocieristico esperienze culinarie e corsi di cucina all’insegna della tradizione ligure sul territorio. Se Ghe Pensu è un’iniziativa di FP Art, che da oltre 20 anni opera nel settore navale, yachting e hospitality.