Lettere/ “Paita non conosce il Tigullio, realtà diversa dallo Spezzino”

Da Matteo Cogorno riceviamo e pubblichiamo

ho letto della ‘uscita’ di Raffaella Paita, parole che dimostrano una scarsa (molto scarsa) conoscenza della zona tigullica. Ma non vi è molto da meravigliarsi a mio avviso: a Spezia pochissimi conoscono realmente la realtà genovese e viceversa pochissimi genovesi sanno come stanno le cose nello Spezzino. Mi duole dirlo, da abitante di Riva Trigoso: tuttavia che la Liguria di levante non sia una zona coesa e/o compatta è un dato di fatto addirittura storico ed al momento poco (per non dire nulla) lascia presagire qualche cambiamento nell’immediato. Ricordo che con la riforma dei collegi elettorali avvenuta lo scorso anno vi sarà, dalle prossime consultazioni politiche, lo stesso onorevole a rappresentare due realtà molto differenti come (faccio un solo esempio) Portofino e Castelnuovo Magra. Al momento attuale infatti abbiamo due onorevoli nel Levante ligure (R. Bagnasco da Genova Nervi a Lavagna e M. Gagliardi da Sestri Levante a Sarzana). Speriamo bene!