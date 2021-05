Lavagna: Trofeo delle Regioni, la Rari Nantes Camogli traccia il bilancio

Dalla Segreteria della Rari Nantes Camogli riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta ieri, domenica 16 maggio, presso la Piscina Parco Tigullio di Lavagna la sesta prova di qualificazione al Trofeo delle Regioni per la categoria “Esordienti A” e la penultima giornata per la categoria “Esordienti B”.

I ragazzi impegnati nelle prove sono stati:

Alice Pagano “Esordiente B” – 50 rana

Elena Massa “Esordiente A” – 100 stile

Leonardo Ortori “Esordiente A” – 100 stile

Giulia Mina Revello – “Esordiente A” – 200 misti

Junior Gatto – “Esordiente A” – 100 stile / 200 delfino

Il Tecnico responsabile del settore nuoto della Rari Nantes Camogli, Camilla Oliva, si è espressa così : “Abbiamo disputato ottime prove, dimostrando grossi miglioramenti tecnici e buone prestazioni cronometriche, nonostante le grandissime difficoltà di questo periodo. (E’ infatti dal 16 aprile che la piscina Giuva Baldini è stata chiusa per interventi urgenti sulla struttura).

Devo sicuramente affermare, continua Camilla, che la squadra dei piccolini si sta dimostrando compatta e veramente molto volenterosa, soprattutto nel riuscire a presenziare a tutti gli allenamenti in acqua.

Quindi credo che sia doveroso un grande applauso ai ragazzi ed alle loro famiglie che si stanno impegnando al massimo.

Non voglio dimenticare di ringraziare anche le società sportive Lavagna ’90, Rapallo Nuoto e Sportiva Sturla per il grandissimo aiuto che ci stanno fornendo, permettendoci di continuare ad allenarci.”.

Il prossimo appuntamento per le categorie in gara ieri sarà quindi il “Trofeo di Rapallo”, sabato 29 maggio, primo appuntamento in lunga prima del Campionato Regionale Estivo ed, al di là di ogni risultato, come commenta il Tecnico Camilla Oliva “noi ci divertiremo, a questa età è fondamentale gareggiare per cimentarci in una sfida nei confronti di noi stessi e dei nostri limiti”.