Lavagna: accoglienza festosa per la panchina arcobaleno

Dalla Segreteria del Sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Una grande festa ha colorato questa mattina la piazza del Comune di Lavagna. Si è svolta infatti l’inaugurazione della panchina arcobaleno primo simbolo tangibile dell’inclusione e dell’accoglienza indipendentemente da orientamento sessuale e identità di genere, in collaborazione con l’associazione culturale l’Agora di Lavagna.

Proprio dopo la recente inaugurazione della bacheca Sos Donna contro la violenza di genere all’interno dell’atrio comunale, atestimonianza di un percorso intrapreso dall’amministrazione contro ogni tipo e forma di discriminazione, è stato accolto con entusiasmo il progetto di Agorà diventando così il primo comune ad accogliere la panchina arcobaleno.

Tanti i toccanti interventi che si sono susseguiti con il particolare coinvolgimento delle scuole. Una mattinata davvero speciale in nome della libertà e del rispetto dei diritti delle persone.

Un grazie a L’Agorà di Lavagna, a tutte le istituzioni intervenute, comprese le forze dell’ordine, e a tutti i tanti partecipanti presenti che con tanto fervore hanno contribuito a sensibilizzare su questo particolare e delicato tema.

Dichiara l’assessore alle politiche giovanili Chiara Oneto: “È stato emozionante vedere come l’inclusione, l’accoglienza e la lotta all’omofobia e transfobia siano tematiche condivise in modo così forte dai nostri ragazzi. È responsabilità delle istituzioni, ed in particolare dei comuni, sensibilizzare i giovani, e non solo, su questi temi, schierandosi concretamente contro ogni tipo di discriminazione, portando avanti in modo sempre più costruttivo una fattiva collaborazione con le associazioni così impegnate sul territorio..”