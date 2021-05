Kart/ Matteo Gallo da Rapallo, campione a 12 anni

Da Claudio Vacca riceviamo e pubblichiamo

In seguito alla bellissima prestazione avuta nella seconda gara di Franciacorta, Matteo Gallo, il giovanissimo pilota di Rapallo che corre con la Krono Racing Team di Treviso, si presentava alla terza giornat, nel circuito Pista Azzurra di Jesolo con tutte le carte in tavola per ambire alla prime posizioni del podio. Purtroppo i giorni precedenti la gara ha ricevuto la brutta notizia della prematura scomparsa, per un male incurabile, di uno dei suoi migliori amici, il compagno di viaggio delle prime marachelle.

Ha voluto partecipare lo stesso ed è stato visibile a tutti che correva con il pensiero rivolto al cielo, ma alla fine ha onorato la memoria di Daniel con un ottimo quarto posto su uno dei circuiti più difficili del karting internazionale.