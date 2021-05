Coprifuoco: da domani alle 23 e dal 7 giugno a mezzanotte

Draghi ha deciso. Da domani il coprifuoco si sposta dalle 22 alle 23 e dal 7 giugno a mezzanotte eliminandolo completamente il 21 giugno. Tutti ora a cantare vittoria. Queste misure resteranno in vigore nelle regioni in zona Giallòa, in quelle in zona bianca resta valido l’obbligo di mascherina e del distanziamento.

Vediamo le regole settore per settore

Bar: si potrà consumare al banco dall’1 giugno.

Ristoranti: dal 1 giugno si potrà servire al coperto con consumo al tavolo dalle ore 5 alle 18 (con ipotesi di apertura serale)

Feste: sì all’aperto e al chiuso ma i partecipanti dovranno avere la certificazione (vaccini con seconda dose, guariti dal covid o tampone nelle 48 ore)

Palestre: riaprono dal 24 maggio

Piscine e centri termali: riaperti dall’1 luglio

Centri culturali, ricreativi, sociali: riapertura dall’1 luglio

Centri commerciali; aperti anche nei giorni festivi e prefestivi dal 22 maggio.

Congressi: sì dal 15 giugno

Parchi tematici: dal 15 giugno

Stadi: dall’1 giugno

Palazzetti (con limiti al 25% rispetto la capienza): dall’1 luglio



Corsi di formazione: via libera dall’1 luglio.