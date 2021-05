Chiavari: presentato il progetto “Matti per la libertà”

di Giuseppe Valle

L’Anpi di Chiavari, con il sostegno del Comune, ha presentato un progetto molto ampio e variegato per il rilancio della salute e della salute mentale in primis, come una sorta di resistenza attualizzata, capace di coinvolgere soprattutto i giovani che oltre ai disturbi alimentari, hanno visto come la pandemia ha acutizzato tante problematiche comportamentali.

Fiammetta Maggio, Maria Grazia Daniele e Silvia Stanig







Un contributo particolare ha fornito il Coordinamento per Quarto-Quarto Pianeta, protagonista della rigenerazione e della riconnessione della struttura con la città.

Il primo appuntamento è con la mostra fotografica che si terrà da lunedì 24 maggio a Palazzo Rocca fino al 4 giugno, dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Alle ore 10,30 presso il cinema Mignon avverrà la consegna del Premio Don Bobbio al fotografo Gianni Berengo Gardin .

Giovedì 27 maggio alle ore 10 presso il Piccolo Auditorium si parlerà del disagio psichico e dei disturbi alimentari con l’Associazione famiglie. Interverrà Barbara Masini che dirige il Centro disturbi alimentari di Quarto, modera Donata Bonometti. L’incontro sarà trasmesso da Entella TV.

Sabato 29 maggio allore 18 presso il Cinema Mignon Ottavia Piccolo leggerà alcune poesie dei pazienti psichiatrici. L’attore Antonio Panella, con gli ospiti di Villa Gritta, porterà in scena audiostorie e letture. Laura Meritone accompagnerà con il suo violino. Sarà inoltre proiettato un video degli Esperanto, realizzato in uno dei giardini dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto. Condurrà Roberto Pettinaroli.

Lunedì 31 maggio alle ore 10,30 presso il Piccolo Auditorium sarà presentato il libro “All’ombra dei ciliegi giapponesi” di Antonio Slavich, direttore dell’ospedale psichiatrico di Quarto e allievo di Franco Basaglia. Seguirà un dibattito tra psichiatri e giornalisti.

Giovedì 3 giugno alle ore 10 presso la Sala Ghio-Schiffini della Società Economica sarà discusso il tema del Patto della Salute per il Tigullio. Sono invitate le massime autorità coinvolte .

Venerdì 4 giugno alle 17,30 presso il Piccolo AuditoriumSandro Ricaldone e Luigi Maccioni tratteranno il tema dell’arte e della follia sulla scorta dell’esperienza maturata al MadFi (Museo Attivo delle Forme inconsapevoli).

Obbligatoria la prenotazione all’indirizzo anpichiavari.eventi@gmail.com

Lo scopo dell’iniziativa è far conoscere al vasto pubblico la realtà dei malati psichiatrici e giungere a soluzioni concrete, specie dopo il taglio alle spese per la Sanità e i gravi danni arrecati dalla pandemia.