Chiavari: incontro con la blogger Manuela Monaco

Dall’ufficio stampa di Wylab riceviamo e pubblichiamo

Sabato 22 maggio 2021, alle ore 18, il settimanale online ‘Piazza Levante’ e Wylab organizzano un incontro con la scrittrice e blogger Manuela Monaco, per la presentazione del suo ultimo libro, ‘Per colpa di una merendina’, pubblicato da Edizioni Esperidi.



L’autrice dialogherà con Alberto Bruzzone. Musica dal vivo a cura della cantante Elena Ventura.



‘Piazza Levante’ e Wylab salutano il ritorno delle iniziative culturali in presenza con il ciclo ‘Il maggio dei libri di Piazza Levante’: una serie di incontri dal vivo, presso la sede di Wylab in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari, che rientra nell’ambito degli appuntamenti de ‘Il maggio dei libri’, la grande rassegna di livello nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.



L’evento con Manuela Monaco è a ingresso libero ed è organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid: è quindi necessario accedere con la mascherina indossata e la prenotazione del proprio posto, sino ad esaurimento, è obbligatoria, utilizzando la piattaforma EventBrite (al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-libro-per-colpa-di-una-merendina-di-manuela-monaco-154317719453), oppure telefonando al numero 347 2502800.



In caso di rinuncia dopo la prenotazione, si raccomanda di avvisare, in modo da rendere il proprio posto nuovamente disponibile per altre persone interessate.

Al termine dell’incontro, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento, sarà possibile acquistare le copie del libro e l’autrice sarà disponibile per il firmacopie.

Chi volesse seguire online, lo potrà comunque fare, grazie alla diretta YouTube che sarà visibile sulla pagina di ‘Piazza Levante’.