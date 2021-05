Chiavari: Antica Farmacia dei Frati, si progetta il restauro

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Anche l’Antica Farmacia dei Frati sarà oggetto di interventi di restauro conservativo. L’amministrazione comunale, in linea con il progetto di rilancio del complesso culturale di Palazzo Rocca e del suo parco, ha intenzione di anticipare al 2021 i lavori di recupero e valorizzazione della struttura.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo con la Soprintendenza, propedeutico a definire il progetto di ristrutturazione preliminare e definitivo dell’edificio, circa 70 mq adibiti un tempo dai frati a farmacia, valutando la portata delle operazioni da mettere in campo per scongiurare un’eventuale compromissione della volta e riportare al massimo splendore anche gli affreschi individuati dai progettisti – dichiara il sindaco Marco Di Capua – Abbiamo stanziato 250 mila euro per la totalità degli interventi e porteremo nel prossimo consiglio comunale il nuovo programma delle opere pubbliche per poter procedere con le operazioni di restyling. Per troppo tempo abbandonata ed inutilizzata, l’Antica Farmacia dei Frati potrà ospitare mostre e appuntamenti culturali all’interno di un contesto unico”.