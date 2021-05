Val di Vara: un centro per famiglie nell’ex sede comunale di Ceparana

di Guido Ghersi

In Val di Vara, i sindaci di questi 11 Comuni: Borghetto Vara; Brugnato; Pignone; Sesta Godano; Bolano; Beverino; Follo; Riccò del Golfo; Rocchetta Vara; Zignago e Vezzano Ligure in questo mese di maggio stanno approvando una convenzione che sancirà l’unione di intenti per creare una struttura, unica nel suo genere nella provincia spezzina, all’interno della quale troveranno posto i servizi che possono andare incontro alle esigenze delle famiglie, con figli minori fino a 6 anni di età. Per fare questo verrà demolita la struttura, fino ad oggi occupata, dalla delegazione comunale di Ceparana. Al suo posto sorgerà un fabbricato con aree protette, zone ludiche, oltre ad uffici per attività di sportello e colloqui; sarà istituito un angolo per costruzioni e gioco a terra e altri due spazi: uno per il gioco simbolico e l’altro per quello artistico oltre un’area per lettura e racconto. L’ammontare di questa realizzazione, sfiora i due milioni di euro..