Recco: le scelte di Bucci, da Luigi Ferraro a Giorgio Parodi

Un anno fa avvenne l’intitolazione del porticciolo di Nervi a Luigi Ferraro, il quale operò all’interno della X Mas e nel 1943 aderi’ alla Repubblica Sociale.

Il sindaco Marco Bucci motivo’ la scelta operata a maggioranza dal Consiglio Comunale di Genova esaltando le doti di imprenditore espresse da Luigi Ferraro all’interno di Crespi e Technosub.

Non fu sottaciuto il ruolo esercitato da Luigi Ferraro nell’ambito della delegazione trattante (lui ne faceva parte in quota ai nazifascisti) che trattò la resa delle truppe di occupazione, il cui atto fu sottoscritto dalle parti belligeranti il 25 aprile 1945 presso la residenza arcivescovile di Villa Migone.

Venerdì ultimo scorso, presso il belvedere di Mura delle Cappuccine, ha avuto luogo l’inaugurazione di una statua realizzata come omaggio alla memoria di Giorgio Parodi, cofondatore nel 1921 dell’azienda Moto Guzzi.

L’iconografia del monumento ritrae Giorgio Parodi in divisa da aviatore, la stessa che continuò a indossare nel periodo compreso tra il 1943 e il 1945.

Il reiterare queste scelte da parte dell’amministrazione guidata da Marco Bucci (che è anche sindaco della Città Metropolitana di Genova) impone una domanda elementare quanto doverosa: perché?

Sono trascorsi pochi giorni dell’anniversario del martirio di Aldo Moro e due settimane ci separano dalla Festa nella quale si celebra in forma solenne il testo della Costituzione repubblicana.

A me pare naturale recuperare un estratto del discorso pronunciato da Aldo Moro a Bari il 21 dicembre 1975, nel trentennale della Liberazione.

E ricordo anche come Marco Follini pose queste riflessioni al centro del suo intervento che il 6 dicembre 2002 pronunciò alla presenza dei delegati che lo elessero Segreterio nazionale dell’Udc:

“L’acquisizione della democrazia non è qualcosa di fermo e di stabile che si possa considerare raggiunta una volta per tutte.

Bisogna garantirla e diffonderla, approfondendo quei valori di libertà e giustizia che sono la grande aspirazione popolare consacrata dalla Resistenza.

L’antifascismo non è solo una nobilissima affermazione ideale ma un indirizzo di vita, un principio di comportamenti coerenti.

Non è solo un dato della coscienza, il risultato di una riflessione storica ma è componente essenziale della nostra intuizione politica, destinata a stabilire il confine tra ciò che costituisce novità e progresso e ciò che significa, sul terreno sociale politico, revisione di giudizio in direzione conservatrice e reazionaria”.