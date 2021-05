RASSEGNA STAMPA. Covid, indagini su 25 morti sospette

Oggi, domenica 16 maggio, auguri a Ubaldo. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: scrupolosità (diligenza spinta fino all’estremo limite; precisione nell’applicazione di una norma; meticolosità). Proverbi: “Chi la serpe scalda in seno, muore d’odio e di veleno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 sono sei (un titolo sbagliato indica 7) i nuovi contagi e scendono a 13 i ricoverati a Sestri”; “Contagi sospetti in corsia, scattano indagini su 25 vittime”). Riaperture: Folla di turisti, ma per i bagni falsa partenza”; “Ad agosto il boom di matrimoni, si rivedono menù e cerimonie”. A-12: “Raffaella Paita vuole il tunnel della Fontanabuona quale alternativa”; “Aurelia inadatta ai Tir”.

Sestri Levante: fine settimana Multisport incorona Bonacina e Mairhofer. Cogorno: messa in sicurezza, lavori quasi ultimati. ‘Chiavari in fiore’ fa boom. Chiavari: via Raggio diventa pedonale a beneficio di bar e ristoranti. Chiavari: dal gelo della Russia il piastrino di Eramo. Chiavari: è’ scontro tra Spaccini e Segalerba. Chiavari: mondiali in Qatar e diritti umani.

Rapallo: i giovani della “Nassa” a caccia di rifiuti. Rapallo: la piscina torna a ripopolarsi.

Camogli: cimitero, altri 200 loculi da trasferire. Camogli: ex voto della Vespucci al Santuario del Boschetto. Recco: tanti surfisti in mare.