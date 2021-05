Rapallo: lo shopping vola al sabato, ma la pioggia frena

Il meteo non ha scoraggiato i turisti che hanno trascorso numerosi il fine settimana in Riviera. Disertate le spiagge per mancanze di sole e l’impossibilità di prendere la prima tintarella, sabato a Rapallo, è stato particolarmente vivace il movimento nel centro storico con beneficio del commercio; situazione che si è ripetuta questa mattina spegnendosi nel pomeriggio quando l’insistenza della pioggia e il coprifuoco alle 22 ha spinto gli ospiti ad anticipare il ritorno a casa.

Anche questo fine settimana tuttavia, con l’arrivo dei primi stranieri, lascia ben sperare, anche se occorrono certezze circa, se non l’abolizione, lo spostamento del coprifuoco a mezzanotte o all’una e la possibilità per bar e ristoranti di servire i clienti all’interno; nessuno poteva prevedere un abbassamento delle temperature , ma proporre una cena servita in fretta e furia ad una temperatura autunnale è impossibile.

Elibetta Lai, assessore al Turismo di Rapallo è ottimista: “Un fine settimana con molti turisti interessati allo shopping che ieri e questa mattina anno vivacizzato il centro storico ed i negozi. Le presenze sono tuttavia andate assottigliandosi nel pomeriggio. La diminuzione dei contagi e l’aumento dei vaccini, lasciano sperare che vi siano aperture effettive e che la stagione turistica alle porte, pur nel rispetto di tutte le norme, possa ripartire alla grande. Rapallo è pronta ad accogliere i turisti nel migliore dei modi”.