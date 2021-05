Pallanuoto F/ Il Bogliasco supera Imperia e Locatelli

Dall’ufficio stampa di Bogliasco 1951 riceviamo e pubblichiamo. Di Marco Tripodi



Dopo Under 16 e Under 18 anche le Under 20 del Bogliasco 1951 iniziano il proprio cammino in campionato centrando subito due vittorie in altrettanti impegni.

Nella prima giornata di gare, andata in scena questo pomeriggio alla Vassallo, le bogliaschine hanno raccolto il bottino pieno, superando prima l’Imperia e successivamente la Locatelli, battute rispettivamente 11-5 e 9-5.

Piuttosto agevole la vittoria con le ponentine, giunta al termine di una sfida sempre condotta in vantaggio dalle ragazze di Mario Sinatra e preannunciata dal 4-0 con cui si è chiuso il primo parziale. Malgrado un tentativo di rimonta operato nel secondo quarto, le imperiesi non sono riuscite mai a spingersi oltre il meno due raggiunto in concomitanza con il cambio vasca, arrendendosi definitivamente nella seconda metà di gara.

Più complicata, a dispetto di quanto dica il punteggio finale, l’affermazione sulle genovesi, come testimonia il doppio 2-2 messo a referto nei primi due tempi. Un equilibrio ribadito fino alla seconda metà del terzo quarto, quando il Bogliasco ha effettuato lo strappo decisivo, allungando poi il proprio vantaggio negli ultimi sette minuti.

TABELLINI:

BOGLIASCO ’51-RN IMPERIA 11-5 (4-0, 1-3, 5-1, 1-1)

BOGLIASCO: Sokhna, De March, Bozzo, Deserti, Rosta 2, Cavallini, Lombella 2, Barbieri, Paganello 3, Rayner 1, Carpaneto 3, Isetta. All. M. Sinatra.

RN IMPERIA: Giai, Amoretti A., Martini, Abate, Amoretti A., Mirabella 3, Cappello, Ferraris, Amoretti M., Iazzetta 1, Sattin.

ARBITRO: A. Ferrari.

BOGLIASCO ’51-US LOCATELLI 9-5 (2-2, 2-2, 3-1, 2-0)

BOGLIASCO: Sokhna, De March 3, Bozzo, Deserti, Rosta, Cavallini 1, Lombella 1, Barbieri, Paganello 3, Rayner, Carpaneto, Isetta 1. All. M. Sinatra.

LOCATELLI: Avenoso, Bianco, Donato, Bissoccoli, Ravenna 2, Grasso 1, Rossi 2, Romano, Drago, De Laurentiis, Medicina, Polidori, Bianchi.

ARBITRO: A. Ferrari.

NOTE: Uscita per limite di falli Paganello (B) nel quarto tempo.