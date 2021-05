Lavagna: protezione civile, le cifre erogate alle associazioni

Il Comune di Lavagna ha in corso diverse convenzioni con Associazioni di Volontariato per lo svolgimento di attività di protezione civile e di tutela del territorio. Di seguito le cifre annue erogate a ciascuna di esse, in particolare con:

1.Associazione Radio Club Levante per attività di protezione civile, antincendio e spegnimento boschivo, che prevede un contributo di € 3.000 annui;

2.Croce Verde Chiavarese, per attività diprotezione civile, che prevede un contributo di € 2.000 annui;

3.Croce Rossa Italiana per attività di protezione civile, che prevede un contributo di € 2.000 annui;

4.Associazione Radio Amatori per attività di protezione civile, che prevede un contributo di € 2.000 annui;

5.Associazione Nazionale Carabinieri per attività di protezione civile, che prevede un contributo di € 2.000 annui.

La liquidazione del contributo, per tutte le convenzioni sopra citate, avviene in due rate.