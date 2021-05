Lavagna: “Officina” dalla parte di Aqua e dei posti di lavoro

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, “Officina Lavagnese”, riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo appreso dalla stampa e verificato attraverso gli atti della giunta del Comune di Lavagna l’intenzione dell’amministrazione comunale di non voler rinnovare la concessione demaniale alla società di maricoltura Aqua Lavagna e di voler procedere con l’indizione di una nuova gara per l’assegnazione della suddetta concessione, inserendo tra le condizioni l’obbligo di realizzare il nuovo impianto con gabbie totalmente sommerse.

Non è nostra intenzione, come Officina Lavagnese, voler difendere l’interesse privato di un’azienda in contrapposizione con quello che dovrebbe essere l’interesse pubblico della collettività, ma, proprio nel tentativo di ricercare il bene comune per la nostra città ci permettiamo di sottoporre all’amministrazione comunale e ai cittadini lavagnesi le seguenti osservazioni e suggerimenti:

– L’attività della maricoltura non rientra tra le attività previste dalla cosiddetta direttiva Bolkestein, in quanto la norma si riferisce alle attività di servizi e non di produzione. Occorre pertanto valutare con attenzione a quali normative fare riferimento per valutare durata della concessione ed eventuali proroghe.

– In questi oltre venti anni di attività i controlli effettuati da tutti gli enti preposti hanno dimostrato la totale sostenibilità ambientale di tale impianto.

– L’impatto visivo determinato dalle gabbie, poste ad oltre un chilometro dalla costa, non ci sembra così drammatico, e comunque facilmente superabile, con lo spostamento dell’impianto stesso in un’area posta di fronte alla diga foranea. Chiaramente tale spostamento andrebbe effettuato solo dopo la realizzazione del depuratore comprensoriale in quanto le acque di quel sito, ad oggi, non sono adatte per la presenza dello scarico fognario.

– L’utilizzo, in alternativa, di gabbie sempre sommerse andrebbe valutato attentamente verificando se tale soluzione sia oggettivamente possibile sia dal punto di vista tecnico che economico. A tale scopo sarebbe sufficiente verificare quanti impianti di maricoltura nel Mediterraneo utilizzino oggi o abbiano utilizzato in passato questo tipo di strutture e con quali risultati.

– Riteniamo che non possa essere dimenticato che attualmente la società che gestisce l’impianto dà lavoro a 21 persone oltre all’indotto locale e che tale realtà contribuisce inoltre a far conoscere la città in ambito nazionale con un prodotto tipico di pregio.

Speriamo che queste nostre poche note possano contribuire a far compiere all’amministrazione le scelte più giuste nell’ottica di perseguire il bene della città.