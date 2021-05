Fontanabuona: “Le opere necessarie secondo Italia-Viva”

Da Fiorenza Franco e Rosario Amico, Coordinatori Territoriali Italia Viva – Provincia di Genova, riceviamo e pubblichiamo

Il Governo in carica deve considerare la fragilità del territorio della Liguria un’ emergenza nazionale. Questa dichiarazione di Raffaella Paita , deputata di Italia Viva e Presidente della Commissione Trasporti, definisce in modo chiaro la gravità della situazione emersa anche pochi giorni fa nel Tigullio con il viadotto valle Ragone sulla autostrada A12. L’ennesimo caso che ha causato pesanti e gravi disagi a tutta la cittadinanza del Tigullio. Le infrastrutture non più rinviabili sono: il potenziamento della viabilità alternativa con l’Aurelia bis, il Tunnel della Fontanabuona e ammodernare ulteriormente il tratto della Galleria Sant’Anna tra Sestri Levante e Lavagna. Per Italia Viva serve un “decreto Liguria” con un unico commissario che inserisca tali opere nel Piano economico finanziario (Pef) con Aspi finanziatore. Il modello è quello del decreto Genova adottato dopo il crollo del ponte Morandi. Queste opere sono essenziali per lo sviluppo turistico, sociale ed economico non solo del Levante genovese, ma anche per l’intero sistema territoriale ligure.