‘Chiavari in fiore’: anche oggi colori e profumi invadono il centro

Le manifestazioni che puntano su piante e fiori hanno sempre successo: dalla genovese “Euroflora” alla sammargheritese “L’erba persa”. Non fa eccezione “Chiavari in fiore” che oggi farà il bis dopo il boom di visitatori di ieri. Il tempo incerto gioca a favore della manifestazione. Chi ha disertato la spiaggia ha trovato nell’iniziativa di Chiavari una valida alternativa. Anche perché, in caso di pioggia, la città dei portici offre riparo. Non solo, le piante senza sole si mantengono freschissime. Oggi, insomma, la giornata è ideale anche per fare acquisti. Naturalmente come ogni manifestazione di successo non mancano refoli di polemica: sulla dislocazione dei banchi che dovrebbero abbracciare tutte le vie del centro storico e sulla presenza di espositori non liguri.

Foto Giuseppe Valle