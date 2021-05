Chiavari: Alpini, alle 9.15 alzabandiera in piazza Roma

Oggi Chiavari è invasa dagli Alpini. Una piacevole invasione. Perché gli Alpini sono ovunque vi sia bisogno di un aiuto. Non solo nelle calamità nazionali. Sono stati i precursori della Protezione civile e ancor oggi sono sempre tra i primi ad accorrere tra le popolazioni colpite. La loro allegria è contagiosa, ma al momento del bisogno appare tutto il loro rigore, altruismo, organizzazione. Ecco perché la gente li acclama ed è lieta di ospitare i loro raduni, le loro celebrazioni.

Il programma di oggi, domenica 16

Ore 8,45 – Deposizione di corona in memoria dei caduti Alpini al monumento in Piazza Torriglia, con limitata presenza di persone (rappresentanza del Comune, della Sezione ANA di Genova e del Gruppo ANA di Chiavari)

Ore 9,00 – Deposizione di corona alla lapide in Comune

Ore 9,15 – Alzabandiera in piazza Roma

Ore 9,30 – Deposizione di corona in memoria di tutti i caduti in Piazza Roma – Consegna alla figlia del piastrino ritrovato in Russia della MOVM Ten. Italo d’Eramo – Allocuzioni

Ore 10,30 – Messa al campo celebrata da un cappellano militare, con la presenza delle autorità, dei rappresentanti ANA Nazionali e della Sezione di Genova, Vessilli Sezionali e Gagliardetti dei Gruppi.

Al termine Ammainabandiera.