Camogli: servono altri loculi, un appello per trovare soluzioni

Altri 200 loculi del cimitero di Camogli a rischio frana; si vanno ad aggiungere a quelli sgombrati dopo il crollo a mare dei primi 200 contenenti feretri, ossari ed urne cinerarie. Nonostante la costruzione in corso delle nuove tombe, si capisce che la collocazione di tutti i resti è problematica. La soluzione di ampliare il cimitero di Ruta è avversata: per gli anziani andare a portare un fiore dal centro al camposanto collinare rappresenta un problema che si perpetuerebbe, questo sì per sempre.

In aiuto degli amministratori il fatto che sempre più spesso si ricorre alla cremazione e allo spargimento delle ceneri. Ma è il presente a chiedere soluzioni. Per quanto concesso dal regolamento cimiteriale si cerca di recuperare le tombe “perenni”. Siamo convinti tuttavia che se l’amministrazione comunale chiedesse nella giusta maniera alle famiglie di agevolare l’esumazione dei resti di chi è morto quaranta o più anni fa (tumulato con contratto cinquantennale), troverebbe disponibilità a liberare altri loculi. Un appello in questo senso potrebbe trovare una soluzione condivisa.

Il crollo di parte del cimitero di Camogli, a parte il verdetto dei giudici che indagano per accertare se vi sono responsabilità, è una tragedia unica (per questo ha fatto il giro del mondo) e le soluzioni forse si trovano più facilmente coinvolgendo i camogliesi.