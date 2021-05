Camogli: Lorenzo Tonetto alle Olimpiadi di Tokio

Un camogliese rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi paralimpiche di Tokio che si svolgeranno dal 24 agosto al 5 settembre. Si tratta di Lorenzo Tonetto, 45 anni, campione italiano nel lancio del disco. Ad esserne certo è Gaetano Cuozzo, già massimo dirigente scolastico ligure ed ora presidente del Comitato Paralimpico Ligure.

E’ il 12 dicembre 2016 quando Tonetto, recandosi al lavoro in moto a Rapallo, ha un incidente che gli cambia la vita. Gli viene amputata la gamba destra sotto il ginocchio; nel febbraio del 2017 indossa la prima protesi e due anni dopo, grazie alla sua determinazione e all’amore per l’atletica, lo troviamo militare nella sua vecchia società la “Trionfo Ligure”, nobile società e bandiera dell’atletica. Tonetto partecipa a gare internazionali, ai Mondiali e conquista il titolo italiano. Ora la nuova grande avventura a Tokio. Tra i più grandi tifosi c’è naturalmente Gaetano Cuozzo; tutti e due abitano nello stesso condominio a due passi dalla piscina comunale. Per i camogliesi Tonetto rappresenta non solo un esempio, ma un orgoglio.