Camogli: “Alpi. Teatro di battaglie. 1940-1945”, mostra di Alessio Franconi

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Nella Sala Consiliare del Comune di Camogli è stata inaugurata oggi la mostra fotografica di Alessio Franconi “Alpi. Teatro di battaglie. 1940-1945”: terza esposizione dopo quelle del 2016 e del 2018 con scatti in bianco e nero dalle Alpi e dal fronte orientale dei Monti Carpazi (“Si combatteva qui! Sulle orme della Grande Guerra 1914-1918”). In questa occasione l’autore ha voluto focalizzare la sua attenzione su storie dimenticate della seconda Guerra mondiale.

La motivazione che ha spinto Franconi ad iniziare anni fa a recarsi sui campi di battaglia che hanno visto soffrire e morire tante persone, ha origine dalla storia di famiglia; dalla nonna, il cui padre è partito e mai tornato, e dal bisnonno morto in guerra. E dalla giusta convinzione che per comprendere il presente occorre guardare al passato. Ma anche per lanciare un messaggio di pace e pro Unione Europea, che è stata fondata dopo le due guerre.

Per la vicesindaco ed assessore alla Cultura Elisabetta Anversa: “E’ una gioia, con questa iniziativa, poter pensare ad un nuovo inizio con la cultura. Questa è una mostra che richiamerà ricordi e voglia di approfondimento. Ci sono i piccoli avvenimenti, ma anche una macro storia che è ancora da capire, senza pregiudizi: quella delle foibe. Franconi, infatti, si è anche recato sull’ex fronte iugoslavo ad esplorare i luoghi di quella tragedia. Ma spicca pure un messaggio forte di unione tra Stati, che è indispensabile, anche se difficile da attuare”.

L’accesso alla mostra, fino al 2 giugno con orario 9-12, è libero e nel rispetto delle disposizioni anti covid.

Il volume sulla mostra, più esteso ed approfondito e corredato da un saggio, è in vendita alla libreria “Ultima Spiaggia” sul lungomare.