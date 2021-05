Camogli: al “Passo do Barbè” con “L’Ochin”

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Dov’è il Passo do Barbè?

Giovedì 20 maggio ore 18 con Andrea Costa: come ripristinare la valle del rio Gentile a Camogli.

In diretta sulla pagina facebook di Ochin Okinawa o sul link di zoom che indicheremo a breve.

C’è un antico percorso – conosciuto come il Passo do Barbè (Passo del Barbiere) che congiunge Camogli a San Rocco e sbuca in via Molfino nei pressi dell’ex sede delle poste – ora purtroppo invaso da frane e smottamenti.

Nel Seicento la strada principale tra le alture di Ruta, Bana, San Rocco, Mortola, Galletti e la marina di Camogli era quella che passava nella valle del rio Gentile, strada che misura, da Camogli a San Rocco, circa 2 chilometri.

Andrea Costa (insieme a Nicolò Poggesi) ha progettato di recuperarla coinvolgendo il Comune di Camogli, la facoltà di Architettura di Genova e molti altri soggetti: l’idea è quella di ripristinare il tracciato del passo ma anche di creare un centro di formazione per l’insegnamento delle tecniche della muratura a secco, usufruendo di un bando pubblico già varato.

Insomma tornare a fare i muri a secco, curare il bosco che ha ora invaso i terrazzamenti, ripensare un piano agricolo…

Volete saperne di più?

Andrea Costa, che i muri a secco li sa anche fare, vi spiegherà tutto con cartine antiche e moderne.

Nota storica: qualcuno dice che il passo do Barbè è dedicato a un barbiere respinto da una bella giovane, che qui si uccise. Altri, meno drammaticamente, sostengono che si chiamava in realtà passo do Garbè, ovvero del rigogolo, un uccello giallo che vive sul nostro monte ed è goloso di ciliegie.

Informazioni dettagliate su info.passodobarbe.project@gmail.com

PS. Per i cartografi e i più curiosi e precisi: il Passo do Barbè si può raggiungere da ponente verso levante passando dalla Salita San Prospero, Via Romana, Via Sego attraversando poi Via Figari, procedendo sulla Via Saccomanno sino alla pedonale di Via Livello che porta, incrociando Via Ansaldo, sino a Via Pissorella (vecchia) dove inizia il passo.

Oppure dalla marina si raggiunge via Bettolo e sulla curva della bocciofila, si prende la salita Prione per raggiungere Via Figari attraversando la quale, prima sopra la piscina, poi all’innesto di Via Sego nello stesso punto di Via Figari, ci si immette di nuovo sulla Via Saccomanno e si percorre l’itinerario descritto sopra.