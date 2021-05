Calcio/ Rapallo fuori dai play off, dopo una partita a porte socchiuse

Riceviamo e pubblichiamo

Rapallo-Rivalorese – Sestrese 2-3

Il Rapallo-Rivarolese non accede ai play off a seguito della sconfitta in casa contro la Sestrese ma a tenere banco è la polemica sui social.

Alcuni tifosi hanno postato delle foto che evidenziano il fatto che la partita prevista a porte chiuse invece si è rilevata a porte “soccchiuse” ove alcuni sono riusciti ad assistere dalla tribuna mentre altri che avrebbero voluto assistere ed incitare la squadra del cuore sono rimasti inevitabilmente fuori dallo stadio ruentino.

Tifosi degli ospiti in tribuna e quelli locali fuori dal campo